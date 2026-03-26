Трамп заявил, что Иран хочет прийти к соглашению

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что переговоры США с Ираном продолжаются и что Тегеран хочет прийти к соглашению.

Как сообщает Report, он сделал это заявление на ежегодном мероприятии по сбору пожертвований, организованном комитетом по кампании республиканцев в Палате представителей.

"Они участвуют в переговорах и действительно хотят достичь соглашения, но боятся об этом говорить", - добавил он.