    Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 01:58
    Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая 30 сентября встреча в штате Вирджиния военного министра страны Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью агентству Reuters

    "Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твердыми, умными и сострадательными", - отметил он, подтвердив, что также примет участие во встрече. "В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это", - добавил он.

