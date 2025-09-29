Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая 30 сентября встреча в штате Вирджиния военного министра страны Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью агентству Reuters

"Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твердыми, умными и сострадательными", - отметил он, подтвердив, что также примет участие во встрече. "В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это", - добавил он.