Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа
Другие страны
- 29 сентября, 2025
- 01:58
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая 30 сентября встреча в штате Вирджиния военного министра страны Пита Хегсета с американскими генералами и адмиралами нацелена на укрепление их боевого духа.
Как передает Report, об этом американский лидер сообщил в интервью агентству Reuters
"Я хочу сказать генералам, что мы их любим, что они уважаемые лидеры, чтобы они были сильными, твердыми, умными и сострадательными", - отметил он, подтвердив, что также примет участие во встрече. "В этом все и дело, в духе воинского единства. Пришло время кому-то сделать это", - добавил он.
