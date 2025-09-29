Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıb
Digər ölkələr
- 29 sentyabr, 2025
- 02:47
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, sentyabrın 30-da Virciniya ştatında ölkənin müharibə naziri Pit Heqsetin amerikalı generallar və admirallarla keçirəcəyi görüş onların döyüş ruhunu möhkəmləndirməyə yönəlib.
"Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə "Reuters" agentliyinə müsahibəsində bildirib.
"Mən generallara demək istəyirəm ki, biz onları sevirik, onlar hörmətli liderlərdirlər, güclü, qətiyyətli, ağıllı və mərhəmətli olsunlar", - deyə o, görüşdə iştirak edəcəyini təsdiqləyib.
"Bütün məsələ bunda - hərbi birlik ruhundadır. Artıq bunu etməyin vaxtıdır", - deyə o əlavə edib.
Son xəbərlər
03:24
Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırırDigər ölkələr
03:23
Foto
Parisdə Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş ədəbi-musiqili tədbir keçirilibXarici siyasət
02:47
Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıbDigər ölkələr
02:24
Zelenski: Rusiya Avropa ölkələrinə dronların buraxılması üçün tankerlərdən istifadə edirDigər ölkələr
02:08
Foto
BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidirXarici siyasət
01:57
Foto
Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölübRegion
01:24
Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıbDigər ölkələr
00:53
FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırırFutbol
00:37