İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 02:47
    Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, sentyabrın 30-da Virciniya ştatında ölkənin müharibə naziri Pit Heqsetin amerikalı generallar və admirallarla keçirəcəyi görüş onların döyüş ruhunu möhkəmləndirməyə yönəlib.

    "Report"un məlumatına görə, Amerika lideri bu barədə "Reuters" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    "Mən generallara demək istəyirəm ki, biz onları sevirik, onlar hörmətli liderlərdirlər, güclü, qətiyyətli, ağıllı və mərhəmətli olsunlar", - deyə o, görüşdə iştirak edəcəyini təsdiqləyib.

    "Bütün məsələ bunda - hərbi birlik ruhundadır. Artıq bunu etməyin vaxtıdır", - deyə o əlavə edib.

    Donald Tramp Pentaqon admiral gorus
    Трамп заявил, что Хегсет встретится с генералами для укрепления их боевого духа

    Son xəbərlər

    03:24

    Böyük Britaniya hökuməti 12 yeni şəhər tikməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:23
    Foto

    Parisdə Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş ədəbi-musiqili tədbir keçirilib

    Xarici siyasət
    02:47

    Tramp Heqsetin generallarla görüş səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    02:24

    Zelenski: Rusiya Avropa ölkələrinə dronların buraxılması üçün tankerlərdən istifadə edir

    Digər ölkələr
    02:08
    Foto

    BMT-də Azərbaycanın bəyanatı səsləndirilib: İnsan hüquqları mexanizmləri ikili standartlardan azad edilməlidir

    Xarici siyasət
    01:57
    Foto

    Türkiyədə ağır yol qəzası baş verib, 5 nəfər ölüb

    Region
    01:24

    Tramp kilsədəki atışmanı ABŞ-də xristianlara qarşı hücum adlandırıb

    Digər ölkələr
    00:53

    FIFA penalti qaydalarını dəyişdirməyi planlaşdırır

    Futbol
    00:37

    Moldovadakı parlament seçkilərində səslərin 60 faizi sayılıb, Sandunun partiyası liderdir - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti