Трамп заявил, что его встреча с Си Цзиньпином позволит обеспечить вечный мир
Другие страны
- 02 ноября, 2025
- 01:17
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином была успешной и может способствовать установлению вечного мира между двумя странами.
Как передает Report, соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.
"Эта встреча приведет к вечному миру и успеху",- написал Трамп. Он добавил, что консультации можно назвать "встречей Группы двух", аналогичной Группе семи или Группе двадцати. Переговоры были полезными для обеих сторон, отметил он.
Встреча состоялась 30 октября в Пусане. Переговоры продолжались 1 час и 40 минут. В начале переговоров Си Цзиньпин подчеркнул важность развития двусторонних отношений. Лидер КНР сказал, что стороны достигли базового консенсуса по основным торгово-экономическим вопросам.
