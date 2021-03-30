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Трамп запустил свой вебсайт

Трамп запустил свой вебсайт Бывший президент США Дональд Трамп запустил для своих сторонников новый сайт 45-го президента США
Другие страны
30 марта 2021 г. 07:59
Трамп запустил свой вебсайт

Бывший президент США Дональд Трамп запустил для своих сторонников новый сайт 45-го президента США.

Как передает Report, в заявлении на онлайн-ресурсе отмечается, что политик и его команда стремятся "сохранить наследие администрации Трампа", а также продолжить продвигать лозунг предвыборной кампании Трампа Make America Great Again.

"С помощью гражданской и общественной активности офис Дональда Трампа будет стараться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев населения, пока мы надеемся построить по-настоящему великое будущее США", — говорится в публикации.

Ранее экс-глава государства заявил, что намерен вернуться в социальные сети с «собственной платформой».

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Версия на английском языке Trump launches 'the official website of the 45th President'
Версия на азербайджанском языке Donald Tramp yeni sayt yaratdı

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