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    Трамп запретил выделять средства Калифорнии для борьбы с лесными пожарами

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США написал в Twitter.

    Причину он связал с неэффективными действиями властей штата в этой области.

    "Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для (борьбы. - Прим. ред.) с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги (Калифорнии. - Прим. ред.). Это позорная ситуация в плане жизней и денег!", - написал Трамп.

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