Трамп запретил выделять средства Калифорнии для борьбы с лесными пожарами

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом президент США написал в Twitter.

Причину он связал с неэффективными действиями властей штата в этой области.

"Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для (борьбы. - Прим. ред.) с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги (Калифорнии. - Прим. ред.). Это позорная ситуация в плане жизней и денег!", - написал Трамп.