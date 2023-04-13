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Трамп явился в генпрокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний

Трамп явился в генпрокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний Бывший президент США Дональд Трамп явился в четверг в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization.
Другие страны
13 апреля 2023 г. 20:36
Трамп явился в генпрокуратуру Нью-Йорка для дачи показаний
Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп явился в четверг в офис генерального прокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс для дачи показаний по делу о предполагаемых финансовых махинациях в его компании Trump Organization.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания CNN.

Это дело не связано с обвинениями в финансовых махинациях, предъявленными республиканцу на прошлой неделе. В августе 2022 года Трамп уже давал показания в рамках расследования, проводимого генпрокурором штата Летицией Джеймс. Тогда заседание прокуратуры длилось около четырех часов.

В сентябре прошлого года генпрокурор штата Нью-Йорк предъявила гражданский иск Трампу, его детям, бывшему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу и его помощнику Джеффри Маккони. Сторона обвинения утверждает, что ответчики в период с 2011 по 2021 год участвовали в схеме, которая предполагала завышение или занижение показателей в ежегодной финансовой отчетности Трампа с целью побудить банки к предоставлению кредитов на наиболее выгодных условиях. Прокуратура добивается того, чтобы суд оштрафовал ответчиков на $250 млн и запретил республиканцу и его детям руководить предприятиями, зарегистрированными в штате Нью-Йорк.

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Версия на азербайджанском языке Tramp ifadə vermək üçün Nyu-York Baş Prokurorluğuna gəlib

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