Трамп заявил, что больше не согласится на прежние условия сделки с Ираном
- 01 октября, 2026
- 16:00
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана о прекращении огня, поскольку его позиция по условиям возможного соглашения изменилась.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.
"То, на что я мог бы согласиться год назад, сегодня я уже не одобрю", - сказал он.
По словам Трампа, предложение Тегерана предусматривало, в частности, открытие Ормузского пролива.
"Они предложили открыть пролив. Вы видели некоторые элементы предложения, хотя и не все. Но этого просто недостаточно. Даже близко недостаточно", - заявил президент США.
Говоря о том, что конфликт с Ираном продолжается уже седьмой месяц вместо ранее обозначенных шести-восьми недель, Трамп связал это со своим решением продолжить военную кампанию после ударов по иранским ядерным объектам.
"Я мог остановиться тогда, но захотел продолжить", - сказал он.
Трамп заявил, что после ударов бомбардировщиков B-2 по ядерным объектам Ирана мог завершить операцию, однако решил продолжить действия, поскольку, по его словам, не хотел допустить восстановления иранского потенциала в другой форме.
Касаясь ситуации в Ормузском проливе, Трамп заявил, что Вашингтон фактически установил над ним контроль после угроз Тегерана перекрыть судоходство.
"Они сказали: "Мы его закроем". Я сказал: "Если вы его закроете, у вас будут большие проблемы". Мы взяли его под контроль", - сказал он.
По словам Трампа, Иран заинтересован в заключении соглашения с США, однако сам он желает "настоящей сделки".