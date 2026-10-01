Трамп заявил, что больше не согласится на прежние условия сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение Ирана о прекращении огня, поскольку его позиция по условиям возможного соглашения изменилась.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью журналу Time.

"То, на что я мог бы согласиться год назад, сегодня я уже не одобрю", - сказал он.

По словам Трампа, предложение Тегерана предусматривало, в частности, открытие Ормузского пролива.

"Они предложили открыть пролив. Вы видели некоторые элементы предложения, хотя и не все. Но этого просто недостаточно. Даже близко недостаточно", - заявил президент США.

Говоря о том, что конфликт с Ираном продолжается уже седьмой месяц вместо ранее обозначенных шести-восьми недель, Трамп связал это со своим решением продолжить военную кампанию после ударов по иранским ядерным объектам.

"Я мог остановиться тогда, но захотел продолжить", - сказал он.

Трамп заявил, что после ударов бомбардировщиков B-2 по ядерным объектам Ирана мог завершить операцию, однако решил продолжить действия, поскольку, по его словам, не хотел допустить восстановления иранского потенциала в другой форме.

Касаясь ситуации в Ормузском проливе, Трамп заявил, что Вашингтон фактически установил над ним контроль после угроз Тегерана перекрыть судоходство.

"Они сказали: "Мы его закроем". Я сказал: "Если вы его закроете, у вас будут большие проблемы". Мы взяли его под контроль", - сказал он.

По словам Трампа, Иран заинтересован в заключении соглашения с США, однако сам он желает "настоящей сделки".