Трамп выступит в парламенте Израиля 13 октября

Президент США Дональд Трамп выступит 13 октября в Кнессете (израильском парламенте), а также примет участие в церемонии в Шарм-эш-Шейхе в Египте по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, это следует из рабочего графика американского лидера, опубликованного пресс-службой Белого дома.

Трамп прибудет в Израиль утром 13 октября. Позднее он встретится с семьями заложников радикального палестинского движения ХАМАС и выступит в Кнессете. Каких-либо подробностей относительно этого не приводится. Канцелярия президента еврейского государства Ицхака Герцога 9 октября первой сообщила, что ожидается визит Трампа в Израиль. В тот же день Трамп заявил, что готов выступить в Кнессете.

Американский лидер в 13:45 по бакинскому времени прибудет в Шарм-эш-Шейх, где примет участие в упомянутой церемонии. Вскоре после этого он вылетит в США. Трамп 10 октября заявил, что проведет в Египте встречи с лидерами многих государств.

Ранее канцелярия египетского президента Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что на "Саммит мира" в Шарм-эш-Шейхе по случаю заключения соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве приглашены лидеры более чем 20 стран.