Трамп выступит в Белом доме с объявлением 2 декабря

Президент США Дональд Трамп выступит перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с объявлением в 14:00 по местному времени (23:00 по бакинском времени).

Как передает Report, это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.

В расписании говорится, что президент сделает объявление, тема которого не раскрывается. Также в 11:30 по местному времени (20:30 по бакинскому времени) Трамп проведет очередное заседание своего кабинета.