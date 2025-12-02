Трамп выступит в Белом доме с объявлением 2 декабря
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 08:42
Президент США Дональд Трамп выступит перед журналистами в Овальном кабинете Белого дома с объявлением в 14:00 по местному времени (23:00 по бакинском времени).
Как передает Report, это следует из расписания Трампа, которое обнародовал Белый дом.
В расписании говорится, что президент сделает объявление, тема которого не раскрывается. Также в 11:30 по местному времени (20:30 по бакинскому времени) Трамп проведет очередное заседание своего кабинета.
