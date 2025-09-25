Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

    Президент США Дональд Трамп на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме обещал вскоре выступить с "важным заявлением" по Сирии.

    Как передает Report, Трамп отметил, что снял санкции с Сирии по просьбе руководства Катара, Саудовской Аравии и Турции.

    "Эти санкции были очень жесткими. Я думаю, что сегодня мы выступим с важным заявлением", - подчеркнул он.

    Напомним, что 14 мая 2025 года Трамп провел переговоры с новым президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа в Эр-Рияде (первая встреча руководителей этих двух стран за 25 лет). Американский лидер объявил о том, что Вашингтон приступит к снятию санкций, которые десятилетиями вводились в отношении Дамаска.

    1 июля Трамп подписал указ об отмене режима односторонних санкций в отношении Сирии.

