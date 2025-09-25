Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək
- 25 sentyabr, 2025
- 23:12
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə tezliklə Suriya ilə bağlı vacib bəyanat verəcəyini vəd edib.
"Report" xəbər verir ki, Tramp Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə rəhbərliyinin tələbi ilə Suriyaya qarşı sanksiyaları ləğv etdiyini qeyd edib.
"Bu sanksiyalar çox sərt idi. Düşünürəm ki, biz bu gün mühüm bəyanat verəcəyik", - o vurğulayıb.
Xatırladaq ki, Tramp 2025-ci il mayın 14-də Ər-Riyadda Suriyanın yeni prezidenti Əhməd əl-Şara ilə danışıqlar aparıb (iki ölkə liderləri arasında 25 ildə ilk görüş). ABŞ lideri Vaşinqtonun Dəməşqə qarşı on illərdir tətbiq etdiyi sanksiyaları ləğv etməyə başlayacağını açıqlayıb.
İyulun 1-də Tramp Suriyaya qarşı birtərəfli sanksiyalar rejimini ləğv edən fərman imzalayıb.