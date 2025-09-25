İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək

    Digər ölkələr
    • 25 sentyabr, 2025
    • 23:12
    Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşündə tezliklə Suriya ilə bağlı vacib bəyanat verəcəyini vəd edib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp Qətər, Səudiyyə Ərəbistanı və Türkiyə rəhbərliyinin tələbi ilə Suriyaya qarşı sanksiyaları ləğv etdiyini qeyd edib.

    "Bu sanksiyalar çox sərt idi. Düşünürəm ki, biz bu gün mühüm bəyanat verəcəyik", - o vurğulayıb.

    Xatırladaq ki, Tramp 2025-ci il mayın 14-də Ər-Riyadda Suriyanın yeni prezidenti Əhməd əl-Şara ilə danışıqlar aparıb (iki ölkə liderləri arasında 25 ildə ilk görüş). ABŞ lideri Vaşinqtonun Dəməşqə qarşı on illərdir tətbiq etdiyi sanksiyaları ləğv etməyə başlayacağını açıqlayıb.

    İyulun 1-də Tramp Suriyaya qarşı birtərəfli sanksiyalar rejimini ləğv edən fərman imzalayıb.

    Donald Tramp Rəcəb Tayyib Ərdoğan sanksiya
    Трамп выступит с важным заявлением по Сирии

    Son xəbərlər

    23:12

    Tramp Suriya ilə bağlı vacib açıqlama verəcək

    Digər ölkələr
    22:49
    Foto

    Qəbələdə III MDB Oyunlarına hazırlıq məqsədi ilə stend atıcılığı üzrə turnir keçirilib

    Fərdi
    22:46

    Tramp Ərdoğanla görüşdə Ermənistan-Azərbaycan arasında sülh prosesinə verdiyi töhfələrə toxunub

    Xarici siyasət
    22:45

    "Arsenal" futbolçusu ilə müqavilə müddətini uzadacaq

    Futbol
    22:33

    Fransa və Niderland müstəmləkələri BMT-nin qarşısında aksiya keçirib

    Digər ölkələr
    22:31
    Video

    Prezident İlham Əliyev BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasında çıxış edib - YENİLƏNİB-2

    Xarici siyasət
    22:18
    Foto

    Bakıda yeniyetmələr arasında fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri turnirində ikinci gün başa çatıb

    Fərdi
    22:09

    Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə zəng edib

    Xarici siyasət
    22:05

    Tramp: ABŞ günün sonuna qədər Türkiyəyə F-35 və Patriot satışı ilə bağlı qərar verə bilər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti