Трамп высказался о ядерном оружии против Ирана и ситуации вокруг Ормуза

Президент США Дональд Трамп исключил возможность применения ядерного оружия против Ирана и заявил, что никто в мире никогда не должен прибегать к такому вооружению.

Как сообщает Report, об этом американский лидер заявил в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о том, допустил бы он использование ядерного оружия против Ирана.

"Нет. Зачем мне это нужно? Какой глупый вопрос. Зачем мне использовать ядерное оружие?! Нельзя допустить, чтобы ядерное оружие когда-либо применялось кем бы то ни было. Я считаю, что нет ничего страшнее, чем уничтожить один, два или три города с помощью ядерного оружия. Думаю, нет ничего ужаснее, чем стереть с лица земли Ближний Восток, включая Израиль, с помощью ядерного оружия. Думаю, нет ничего хуже, чем нанести удар по Европе ракетами, способными достичь европейской территории", - подчеркнул глава американской администрации.

Он также выразил мнение, что, если Тегеран не остановить, то Иран "в не столь отдаленном будущем" сможет создать ракеты, способные достигать континентальной части США.

Кроме того, Трамп заявил, что не считает вероятным затяжной характер возможного военного конфликта между США и Ираном.

"Я могу сказать лишь одно: все закончится. Не думаю, что это продлится долго. Кстати, они затягивают процесс, потому что мы не понимаем, с кем именно там имеем дело. Они знают, кто является лидером в нашей стране. А мы не знаем, кто в Иране лидер", - сказал он.

Глава Белого дома фактически признал, что Ормузский пролив остается закрытым, в том числе из-за выдвинутых им условий в отношении Ирана.

"Они (Иран. - Прим.) вышли на нас и заявили, что готовы открыть пролив. Все мои люди, кроме меня, были счастливы. Если бы Ормузский пролив был открыт, Иран зарабатывал бы по 500 миллионов долларов в день. Я не хочу, чтобы до урегулирования этого кризиса они получали по 500 миллионов долларов ежедневно. Поэтому он закрыт из-за меня", - заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что намерен не допустить появления у Ирана ядерного оружия, даже если это приведет к росту цен на нефть до $200 за баррель.