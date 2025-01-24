Трамп выразил желание немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report , соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами в Белом доме.

По мнению американского лидера, России следует стремиться к заключению сделки с Украиной. "Возможно, они хотят заключить сделку. Думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы увидеться со мной, встретиться, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно", - утверждал Трамп.

Американскому лидеру также был задан вопрос о том, считает ли он, что санкции в отношении России подтолкнут руководство страны к переговорам. "Я не знаю, но считаю, что Путину следует пойти на сделку", - заявил Трамп.