Трамп выразил желание немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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По мнению американского лидера, России следует стремиться к заключению сделки с Украиной. "Возможно, они хотят заключить сделку. Думаю, из того, что я слышал, Путин хотел бы увидеться со мной, встретиться, как только мы сможем. Я бы встретился немедленно", - утверждал Трамп.
Американскому лидеру также был задан вопрос о том, считает ли он, что санкции в отношении России подтолкнут руководство страны к переговорам. "Я не знаю, но считаю, что Путину следует пойти на сделку", - заявил Трамп.