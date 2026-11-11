США и Китай создают прямой канал связи по вопросам искусственного интеллекта

США и Китай работают над созданием прямого канала связи для оперативного обмена информацией о серьезных инцидентах, связанных с передовыми системами искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Report со ссылкой на официальный текст выступления, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям.

"По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу по налаживанию нового диалога с Китаем в области суперинтеллекта. Его цель - защитить обе страны от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами", - отметил министр.

По словам Бессента, Вашингтон и Пекин намерены обмениваться передовым опытом оценки и тестирования новейших моделей ИИ до их внедрения, а также обеспечить сохранение человеческого контроля над развитием этих технологий.

"Мы также создаем прямой канал связи, который позволит каждой стране оперативно уведомлять другую о серьезных инцидентах, связанных с ее моделями суперинтеллекта", - подчеркнул глава Минфина США.

Бессент добавил, что по мере развития искусственного интеллекта обеим странам предстоит искать баланс между технологической конкуренцией и ответственным подходом к управлению возникающими рисками.

При этом министр призвал не игнорировать существующие разногласия между Вашингтоном и Пекином.

"Мы не должны питать иллюзий относительно различий между Соединенными Штатами и Китаем. Наши интересы не всегда будут совпадать, как и подходы к решению проблем", - заключил он.