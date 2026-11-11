Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    США и Китай создают прямой канал связи по вопросам искусственного интеллекта

    ИКТ
    • 11 ноября, 2026
    • 07:43
    США и Китай создают прямой канал связи по вопросам искусственного интеллекта

    США и Китай работают над созданием прямого канала связи для оперативного обмена информацией о серьезных инцидентах, связанных с передовыми системами искусственного интеллекта (ИИ).

    Как передает Report со ссылкой на официальный текст выступления, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент на мероприятии Национального комитета по американо-китайским отношениям.

    "По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу по налаживанию нового диалога с Китаем в области суперинтеллекта. Его цель - защитить обе страны от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами", - отметил министр.

    По словам Бессента, Вашингтон и Пекин намерены обмениваться передовым опытом оценки и тестирования новейших моделей ИИ до их внедрения, а также обеспечить сохранение человеческого контроля над развитием этих технологий.

    "Мы также создаем прямой канал связи, который позволит каждой стране оперативно уведомлять другую о серьезных инцидентах, связанных с ее моделями суперинтеллекта", - подчеркнул глава Минфина США.

    Бессент добавил, что по мере развития искусственного интеллекта обеим странам предстоит искать баланс между технологической конкуренцией и ответственным подходом к управлению возникающими рисками.

    При этом министр призвал не игнорировать существующие разногласия между Вашингтоном и Пекином.

    "Мы не должны питать иллюзий относительно различий между Соединенными Штатами и Китаем. Наши интересы не всегда будут совпадать, как и подходы к решению проблем", - заключил он.

    Скотт Бессент Искусственный интеллект (ИИ) Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
    ABŞ və Çin süni intellekt məsələləri üzrə birbaşa rabitə kanalı yaradır
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:36
    В Азербайджане число застрахованных лиц выросло почти на 140 тыс. человек за 10 месяцев
    Финансы
    10:31
    Золото подорожало после падения до минимума более чем за год
    Экономика
    10:21
    Флориан Миш: Структурные реформы могут компенсировать до 20% потерь от внешних шоков
    Экономика
    10:20
    В Баку автохулигана, находившегося под воздействием наркотиков, арестовали на 45 суток
    Происшествия
    10:18
    Фото
    В Баку стартовали командно-штабные учения Eternity-2026
    Армия
    10:14
    МВФ: Средний коридор и частный сектор помогут экономикам Кавказа и ЦА противостоять внешним шокам
    Экономика
    10:09
    МВФ: Страны Кавказа и Центральной Азии отстают по диверсификации экспорта
    Экономика
    10:05
    В Индии 38 человек пострадали в ДТП с участием автобуса и грузовика
    Другие страны
    10:02
    Кармен Найду: Топливные субсидии и независимость центробанков смягчают инфляционные шоки в странах Кавказа и Центральной Азии
    Финансы
    Лента новостей