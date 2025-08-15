Трамп не допустил возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО

Президент США Дональд Трамп вылетел на Аляску, где сегодня вечером у него запланирована встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

На борту Air Force One Трамп заявил журналистам о том, что США готовы будут ввести очень серьезные экономические санкции против РФ, если стороны не договорятся по Украине.

Он сказал, что планирует обсудить с Путиным вопрос территорий, считает, что "решение на данный счет должен принять Киев".

Касаясь вопроса предоставления гарантий безопасности Украине, президент США заявил, что это возможно при участии Европы и других стран. При этом он отметил, что не допускает возможности предоставления Украине гарантий безопасности в формате НАТО.

"Этого не случится", - отметил он.

На борту самолета также находятся госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и другие.

В состав российской делегации вошли - глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и т.д.

Встреча состоится на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже примерно в 11:30 часов по местному времени (около 23:30 часов по бакинскому времени). Она пройдет в формате тет-а-тет, затем президенты проведут совместную пресс-конференцию.