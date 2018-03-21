Трамп выдвинул Помпео на должность госсекретаря

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Согласно регламенту, сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, а потом — полный состав сената (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.