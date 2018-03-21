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    Трамп выдвинул Помпео на должность госсекретаря

    Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп внес на утверждение сената кандидатуру Майка Помпео на пост госсекретаря.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

    Согласно регламенту, сначала кандидатуру Помпео должен будет утвердить комитет сената по иностранным делам, а потом — полный состав сената (100 человек). Утверждение на должность в обоих случаях происходит простым большинством голосов.

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