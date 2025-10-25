Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    • 25 октября, 2025
    • 15:36
    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Президент США Дональд Трамп встретится с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани по пути в Малайзию.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель Белого дома.

    Согласно информации, Трамп намерен встретиться с ними на борту президентского самолета во время дозаправки в Катаре по пути в Малайзию, где он примет участие в саммите АСЕАН.

    По словам представителя, государственный секретарь США Марко Рубио присоединится к Трампу в Катаре.

    США Дональд Трамп Катар эмир Катара премьер-министр

    Последние новости

    16:00

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру непроцентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:57

    На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    15:56

    Фарид Шафиев: Азербайджан укрепил имидж надежного партнера

    Внешняя политика
    15:50

    Турпоток в Азербайджан из Европы в летний сезон вырос более чем на 11%

    Туризм
    15:41

    Орбан обсудит с Мелони и Папой Римским российско-украинский конфликт

    Другие страны
    15:40

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру процентных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    15:36

    Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

    Другие страны
    15:25

    Сирия впервые подписала соглашение о прокладке международного подводного кабеля

    Другие страны
    15:20

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру операционных расходов (январь-сентябрь, 2025)

    Финансы
    Лента новостей