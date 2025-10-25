Трамп встретится с эмиром и премьером Катара по пути в Малайзию

Президент США Дональд Трамп встретится с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и премьер-министром Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани по пути в Малайзию.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявил представитель Белого дома.

Согласно информации, Трамп намерен встретиться с ними на борту президентского самолета во время дозаправки в Катаре по пути в Малайзию, где он примет участие в саммите АСЕАН.

По словам представителя, государственный секретарь США Марко Рубио присоединится к Трампу в Катаре.