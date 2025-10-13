Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп вспомнил о Хиллари Клинтон в Кнессете: Все думали, что я буду жестоким

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 15:59
    Трамп вспомнил о Хиллари Клинтон в Кнессете: Все думали, что я буду жестоким

    Президент США Дональд Трамп вновь отметил, что урегулировал восемь международных конфликтов, и это, по его словам, стало ответом на обвинения экс-госсекретаря США и его оппонента на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон о его стремлении к войнам.

    Как передает Report, об этом он заявил выступая в парламенте Израиля (Кнессете).

    "Все думали, что я буду жестоким," – заявил Трамп, вспомнив ее слова на дебатах 2016 года.

    По его словам, Клинтон тогда утверждала: "Посмотрите на него. Он будет воевать со всеми" и "У него личность, которая полностью о войне".

    "Моя личность на самом деле полностью о прекращении войн. Я урегулировал восемь войн за восемь месяцев, и это тому доказательство", - сказал Трамп.

    Глава Белого дома также добавил, что если США все же захотят вступить в войну, "выиграют ее так, как никто никогда раньше не выигрывал".

