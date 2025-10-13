İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Tramp: Səkkiz beynəlxalq münaqişəni nizamlamışam

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 16:25
    Tramp: Səkkiz beynəlxalq münaqişəni nizamlamışam

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bir daha qeyd edib ki, səkkiz beynəlxalq münaqişəni həll edib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu İsrail parlamentində (Knessetdə) çıxışı zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu, ABŞ-nin keçmiş dövlət katibi və 2016-cı il prezident seçkilərində rəqibi Hillari Klintonun onu müharibələrə can atmaqda ittiham etməsinə cavab olub.

    "Hamı düşünürdü ki, mən amansız biri olacam", - ABŞ Prezidenti bildirib.

    D.Tramp, H.Klintonun 2016-cı ilin debatlarındakı sözlərini xatırlayıb. Onun sözlərinə görə, H.Klinton o zaman belə iddia edib: "Ona baxın. O, hamı ilə döyüşəcək" və "onun şəxsiyyəti tamamilə müharibə haqqındadır".

    ABŞ Prezidenti bildirib ki, şəxsiyyəti əslində tamamilə müharibələri dayandırmaq haqqındadır: Mən səkkiz ayda səkkiz müharibəni həll etdim və bu, bunun sübutudur".

    Ağ Ev rəhbəri həmçinin əlavə edib ki, əgər ABŞ müharibəyə girmək istəsə, onu heç kimin əvvəllər qazana bilmədiyi kimi qazanacaq.

    ABŞ Donald Tramp İsrail Knesset Hillari Klinton
    Трамп вспомнил о Хиллари Клинтон в Кнессете: Все думали, что я буду жестоким

    Son xəbərlər

    16:29

    Tramp Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhdən danışıb

    Xarici siyasət
    16:27

    "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb

    Maliyyə
    16:27

    Avqustda BTC ilə neft ixracı 7 % artıb

    Energetika
    16:25

    Tramp: Səkkiz beynəlxalq münaqişəni nizamlamışam

    Digər ölkələr
    16:22

    Mingəçevirdə zirzəmidə tapılan körpə ilə bağlı müvafiq addımlar atılacaq - RƏSMİ

    Sosial müdafiə
    16:21

    ABŞ lideri Qəzzanın bərpası üçün "Sülh şurası" yaratmağı təklif edib

    Digər ölkələr
    16:17

    Tramp: İran İsrailin mövcudluq hüququnu tanımalıdır

    Digər ölkələr
    16:14

    Xəzərin Xaçmaz sahillərində suiti cəsədləri tapılıb

    Ekologiya
    16:12

    Azərbaycan sentyabrda "OPEC+" kvotasından gündəlik 91 min barel geri qalıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti