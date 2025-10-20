Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    • 20 октября, 2025
    • 05:21
    Трамп вновь предложил России и Украине остановиться на текущей линии фронта

    Президент США Дональд Трамп вновь повторил свое предложение России и Украине остановиться на текущей линии фронта и "договориться о чем-то позже".

    Как передает Report, об этом передает пул журналистов Белого дома.

    "Трамп заявил, что они с [президентом России Владимиром] Путиным не обсуждали [украинский] Донбасс, и повторил свое желание, чтобы обе стороны "остановились на линии фронта". "Россией занято уже 78% территории. Они смогут договориться о чем-то позже", - говорится в сообщении, без уточнения о какой территории идет речь.

    Ранее портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что предложение США по дипломатическому решению российско-украинской войны заключается в том, чтобы остановить ее, заморозив линию фронта.

    На заморозку конфликта Трамп указывал и в своей публикации в Truth Social.

    Tramp Rusiya və Ukraynaya yenidən indiki cəbhə xəttində dayanmağı təklif edib

