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    Трамп вновь обрушился на СМИ, назвав новости о нем отвратительными

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления перед своими сторонниками в штате Пенсильвания вновь обрушился с критикой на СМИ, назвав репортажи журналистов отвратительными.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

    "Что случилось со свободной прессой? Что стало с честными репортажами? Они не освещают. Они только выдумывают истории", — сказал он.

    Президент США назвал "лживыми" и "отвратительными" новости, которые пишут про него СМИ.

    Трамп также раскритиковал журналистов за то, что они "неверно" освещали его встречу с лидерами КНДР, России и королевой Великобритании. 

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