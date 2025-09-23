Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 18:39
    Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

    США готовы ввести "серьезные пошлины" против Москвы, если та не согласится на прекращение российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил Дональд Трамп на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

    Он подчеркнул, что другие страны, включая Европу, должны отказаться от закупок российских энергоносителей.

    "Европа не может вести борьбу с Россией и продолжать закупать её энергоресурсы. Это позорно", - подчеркнул Трамп.

