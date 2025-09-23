Трамп: Вашингтон готов ввести серьезные пошлины против Москвы

США готовы ввести "серьезные пошлины" против Москвы, если та не согласится на прекращение российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил Дональд Трамп на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что другие страны, включая Европу, должны отказаться от закупок российских энергоносителей.

"Европа не может вести борьбу с Россией и продолжать закупать её энергоресурсы. Это позорно", - подчеркнул Трамп.