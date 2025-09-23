Tramp: Vaşinqton Moskvaya qarşı ciddi rüsumlar tətbiq etməyə hazırdır
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 19:59
Rusiya Ukrayna ilə münaqişəyə son qoymağa razı olmasa, ABŞ Moskvaya qarşı ciddi rüsumlar tətbiq etməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində deyib.
O vurğulayıb ki, digər ölkələr, o cümlədən Avropa ölkələri Rusiyadan enerji daşıyıcıları almağı dayandırmalıdır.
"Avropa həm Rusiya ilə mübarizə apara, həm də eyni zamanda onun enerji resurslarını almağa davam edə bilməz. Bu, biabırçılıqdır", - Tramp vurğulayıb.
Son xəbərlər
20:53
AKF rəsmisi: "Nəticələr göstərir ki, Azərbaycan karateçiləri yüksək hazırlıq səviyyəsinə malikdirlər"Fərdi
20:51
Prezident və birinci xanım BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində yüksəksəviyyəli müzakirələrdə iştirak ediblər - YENİLƏNİBXarici siyasət
20:49
Foto
İlham Əliyev BMT-nin Nyu-Yorkdakı mənzil-qərargahında İraq Prezidenti ilə görüşübXarici siyasət
20:42
Foto
Serbiya Milli Assambleyasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlibXarici siyasət
20:37
Tramp: Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün çox çalışıramDigər ölkələr
20:35
Gürcüstan XİN: Aİ-nin səfir dəvəti qeyri-ciddi münasibətin göstəricisidirRegion
20:22
"Bank of Baku" istiqrazları yüskək tələbatla satıldı – 601 investorMaliyyə
20:18
Samir Şərifov: Bakı ilə Ər-Riyad arasında münasibətlərin inkişafında hökumətlərarası komissiya xüsusi rol oynayırXarici siyasət
20:11