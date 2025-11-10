Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США близки к возобновлению частично приостановленной сейчас работы федерального правительства.

Как передает Report, об этом сообщил американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома.

"Похоже, что мы очень близки", - отметил он. "Похоже, что мы очень близки к прекращению шатдауна", - подчеркнул Трамп.

Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) ранее заявил, что законодатели от обеих партий близки к договоренностям по возобновлению работы правительства.