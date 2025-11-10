Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства
Другие страны
- 10 ноября, 2025
- 05:56
Американский президент Дональд Трамп выразил уверенность в том, что США близки к возобновлению частично приостановленной сейчас работы федерального правительства.
Как передает Report, об этом сообщил американский лидер журналистам пресс-пула Белого дома.
"Похоже, что мы очень близки", - отметил он. "Похоже, что мы очень близки к прекращению шатдауна", - подчеркнул Трамп.
Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) ранее заявил, что законодатели от обеих партий близки к договоренностям по возобновлению работы правительства.
Последние новости
05:56
Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительстваДругие страны
05:31
Фото
В Нью-Йорке состоялся гала-концерт, посвященный 140-летию Узеира ГаджибейлиKультурная политика
05:25
В Японии намерены рассмотреть покупку атомных субмаринДругие страны
04:52
Politico: В Сенате США достигли договоренностей по прекращению шатдаунаДругие страны
04:49
Bloomberg: Мексика усилит меры безопасности в штате Мичоакан после убийства мэраДругие страны
04:17
В Агдашском районе произошло землетрясениеПроисшествия
03:56
СМИ: В Бельгии над АЭС "Дул" замечены три беспилотникаДругие страны
03:35
В Каспийском море произошло землетрясениеПроисшествия
03:24