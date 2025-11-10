İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Tramp ABŞ hökumətinin fəaliyyətinin bərpasına yaxın olduğuna əmindir

    Digər ölkələr
    • 10 noyabr, 2025
    • 06:14
    Tramp ABŞ hökumətinin fəaliyyətinin bərpasına yaxın olduğuna əmindir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp federal hökumətin hazırda qismən dayandırılmış fəaliyyətinin bərpasına çox yaxın olduqlarına əminliyini ifadə edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri Ağ Evin jurnalistlərinə açıqlamasında bildirib.

    "Görünür, biz şatdaunun başa çatmasına çox yaxınlaşmışıq", – deyə o vurğulayıb.

    ABŞ Konqresinin Senatında respublikaçıların çoxluq lideri, Cənubi Dakota ştatından olan Con Tyun daha əvvəl bildirmişdi ki, hər iki partiyanın qanunvericiləri hökumətin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı razılığa yaxınlaşıblar.

    ABŞ şatdaun Donald Tramp
    Трамп уверен, что США близки к возобновлению работы правительства

    Son xəbərlər

    06:14

    Tramp ABŞ hökumətinin fəaliyyətinin bərpasına yaxın olduğuna əmindir

    Digər ölkələr
    05:50

    İllinoys ştatında Azərbaycan vətəndaşları üçün səyyar konsulluq xidməti təşkil olunub

    Digər ölkələr
    05:27

    Yaponiya atom sualtı qayıqları almağı nəzərdən keçirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    04:54

    "Politico": ABŞ Senatı şatdaunu sonlandırmaq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    04:46
    Foto

    Nyu-Yorkda Üzeyir Hacıbəylinin 140 illik yubileyinə həsr olunmuş qala-konsert keçirilib

    Mədəniyyət siyasəti
    04:06

    Ağdaş rayonunda zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:57

    KİV: Belçikadakı "Dul" AES üzərində üç dron müşahidə olunub

    Digər ölkələr
    03:33

    Xəzər dənizində 4 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Hadisə
    03:26

    Norveçdə saya oturmuş gəmidən dörd min litr yanacaq sızıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti