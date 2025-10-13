Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 06:51
    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС сохранится и война в секторе Газа окончена.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил перед вылетом в Израиль журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

    "Я думаю, да, я думаю, оно (соглашение - ред.) сохранится", - отметил он.

    Он добавил, что для такой уверенности есть много причин, в том числе усталость людей от конфликта.

    По словам американского лидера, в будущем он хотел бы посетить сектор Газа.

    "Я бы хотел это сделать. По крайней мере я бы хотел хотя бы ступить туда ногой", - сказал Трамп.

    Дональд Трамп сектор Газа перемирие
