Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится
Другие страны
- 13 октября, 2025
- 06:51
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС сохранится и война в секторе Газа окончена.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил перед вылетом в Израиль журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
"Я думаю, да, я думаю, оно (соглашение - ред.) сохранится", - отметил он.
Он добавил, что для такой уверенности есть много причин, в том числе усталость людей от конфликта.
По словам американского лидера, в будущем он хотел бы посетить сектор Газа.
"Я бы хотел это сделать. По крайней мере я бы хотел хотя бы ступить туда ногой", - сказал Трамп.
Трамп уверен, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа сохранится
