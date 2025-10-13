İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp: Qəzzada atəşkəsin saxlanacağına əminəm

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 06:57
    Tramp: Qəzzada atəşkəsin saxlanacağına əminəm

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsraillə HƏMAS arasında atəşkəsin saxlanacağına və Qəzzada müharibənin bitdiyinə əmin olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Amerika lideri İsrailə yola düşməzdən əvvəl jurnalistlərə mövzu ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

    "Düşünürəm, bəli, düşünürəm ki, bu (müqavilə - red.) olacaq", - o bildirib.

    Prezident əlavə edib ki, bu inamın bir çox səbəbləri var, o cümlədən insanların münaqişədən yorulması.

    Amerika liderinin sözlərinə görə, o, gələcəkdə Qəzza zolağına səfər etmək istərdi.

    "Mən bunu etmək istərdim. Ən azı ora ayaq basmaq istərdim", - Tramp deyib.

