    Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 18:37
    Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войну

    Президент США Дональд Трамп уверен в том, что сможет добиться мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

    "Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто... Есть война, но есть и хороший потенциал для торговли", - отметил Трамп.

    В контексте поставок дальнобойного оружия Киеву американский лидер отметил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.

    Трамп подчеркнул, что хорошо относится к Украине и президенту этой страны Владимиру Зеленскому, но не может подвергать опасности США, поставляя Киеву оружие в ущерб американским интересам.

