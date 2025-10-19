Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войну
Другие страны
- 19 октября, 2025
- 18:37
Президент США Дональд Трамп уверен в том, что сможет добиться мирного урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
"Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто... Есть война, но есть и хороший потенциал для торговли", - отметил Трамп.
В контексте поставок дальнобойного оружия Киеву американский лидер отметил, что США сами нуждаются в ракетах Tomahawk.
Трамп подчеркнул, что хорошо относится к Украине и президенту этой страны Владимиру Зеленскому, но не может подвергать опасности США, поставляя Киеву оружие в ущерб американским интересам.
Трамп уверен, что сможет завершить российско-украинскую войну
