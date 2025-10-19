Tramp Rusiya-Ukrayna müharibəsini bitirə biləcəyinə əmindir
Digər ölkələr
- 19 oktyabr, 2025
- 18:47
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə nail ola biləcəyinə əmindir.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.
"Düşünürəm ki, biz Rusiya ilə vəziyyəti həll edə biləcəyik. Bu, asan deyil... Müharibə var, lakin ticarət üçün də yaxşı potensial var", - deyə Tramp qeyd edib.
Kiyevə uzunmənzilli silahların çatdırılması kontekstində Amerika lideri qeyd edib ki, ABŞ-nin özünün "Tomahawk" raketlərinə ehtiyacı var.
Tramp vurğulayıb ki, o, Ukraynaya və bu ölkənin prezidenti Volodimir Zelenskiyə yaxşı münasibət bəsləyir, lakin Amerika maraqlarının zərərinə Kiyevə silah təchiz edərək ABŞ-ni təhlükə altına sala bilməz.
