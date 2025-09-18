Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта
- 18 сентября, 2025
- 23:00
Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в том, что пришло подходящее время для перемирия между РФ и Украиной.
Как передает Report, об этом он высказался пресс-пулу Белого дома на борту своего самолета после вылета из Великобритании в США.
"Так не кажется... Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жестко", - заявил Трамп.
