Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в том, что пришло подходящее время для перемирия между РФ и Украиной.

Как передает Report, об этом он высказался пресс-пулу Белого дома на борту своего самолета после вылета из Великобритании в США.

"Так не кажется... Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жестко", - заявил Трамп.