    Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта

    • 18 сентября, 2025
    • 23:00
    Президент США Дональд Трамп заявил о своих сомнениях в том, что пришло подходящее время для перемирия между РФ и Украиной.

    Как передает Report, об этом он высказался пресс-пулу Белого дома на борту своего самолета после вылета из Великобритании в США.

    "Так не кажется... Но в нужное время нам надо будет это сделать. Это будет жестко", - заявил Трамп.

