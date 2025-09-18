Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin tezliklə həll olunacağına şübhə edir
Digər ölkələr
- 18 sentyabr, 2025
- 23:22
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya ilə Ukrayna arasında atəşkəs üçün uyğun zamanın gəlib çatdığına dair şübhələrini ifadə edib.
"Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, Tramp bu fikirləri Böyük Britaniyadan ABŞ-yə uçuş zamanı öz təyyarəsində Ağ Evin mətbuat nümayəndələrinə bildirib.
"Belə görünmür... Amma uyğun zamanda bunu etməli olacağıq. Bu, çətin olacaq", – deyə Tramp qeyd edib.
