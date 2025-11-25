Трамп: Уиткофф поедет в Москву для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

По его словам, Уиткофф представит Путину план мирного соглашения, предложенного Вашингтоном: "В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной".

Он добавил, что по договору осталось согласовать всего несколько спорных пунктов, но он был доработан в диалоге с украинской и российской сторонами.

"Я с нетерпением жду встречи с президентами (Украины Владимиром) Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", – подытожил Трамп.