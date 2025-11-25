Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Трамп: Уиткофф поедет в Москву для встречи с Путиным

    Другие страны
    25 ноября, 2025
    23:40
    Трамп: Уиткофф поедет в Москву для встречи с Путиным

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил своему спецпредставителю Стиву Уиткоффу отправиться в Москву для встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

    По его словам, Уиткофф представит Путину план мирного соглашения, предложенного Вашингтоном: "В надежде на завершение работы над этим мирным планом я поручил своему специальному посланнику Стиву Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве. Одновременно с этим министр армии США Дэн Дрисколл встретится с украинской стороной".

    Он добавил, что по договору осталось согласовать всего несколько спорных пунктов, но он был доработан в диалоге с украинской и российской сторонами.

    "Я с нетерпением жду встречи с президентами (Украины Владимиром) Зеленским и Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательным или будет находиться на завершающей стадии", – подытожил Трамп.

    Дональд Трамп российско-украинская война план по Украине Стив Уиткофф
    Tramp: Uitkoff Putinlə görüşmək üçün Moskvaya gedəcək

    Лента новостей