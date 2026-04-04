Трамп: У Ирана есть 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза
- 04 апреля, 2026
- 18:34
Президент США Дональд Трамп выделил Ирану 48 часов, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом он написал он в Truth Social.
"Помните, как я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе: осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад", - заявил американский лидер.
19:35
Фото
В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и АзербайджанаНаука и образование
19:29
Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"Другие страны
19:29
Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумныДругие страны
19:13
Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранееДругие страны
19:11
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан АлиевойВнешняя политика
19:08
Фото
В Тбилиси дан ланч в честь президента АзербайджанаВнешняя политика
19:05
Фото
Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мираВнешняя политика
18:57
Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11В регионе
18:52