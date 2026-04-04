    Трамп: У Ирана есть 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза

    Трамп: У Ирана есть 48 часов на заключение сделки или открытие Ормуза

    Президент США Дональд Трамп выделил Ирану 48 часов, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом он написал он в Truth Social.

    "Помните, как я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе: осталось 48 часов до того, как на них обрушится настоящий ад", - заявил американский лидер.

    Дональд Трамп Операция США и Израиля против Ирана Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке
    Tramp: İranın saziş bağlamaq və ya Hörmüz boğazını açmaq üçün 48 saatı var

