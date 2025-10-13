Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Трамп: Третьей Мировой войны не будет

    Другие страны
    • 13 октября, 2025
    • 21:37
    Трамп: Третьей Мировой войны не будет

    Ближний Восток не будет катализатором начала III Мировой войны.

    Report сообщает, что об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Саммите мира по Газе, проходящем в Египте.

    "Они всегда говорили, что на Ближнем Востоке начнется III Мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы она началась где бы то ни было", - заявил американский лидер.

    Дональд Трамп Саммит мира по Ближнему Востоку война
    Tramp: III Dünya müharibəsi olmayacaq

    Последние новости

    22:12

    В тяжелом ДТП в Зардабе погиб один, пострадали два человека

    Происшествия
    22:11

    Израиль сообщил о получении останков четырех погибших заложников - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    22:04

    Трамп поблагодарил президента Ильхама Алиева

    Внешняя политика
    21:58

    Зеленский: Из-за российских атак Украина будет вынуждена импортировать электроэнергию

    Другие страны
    21:46

    Стало известно, когда Саркози начнет отбывать срок в тюрьме

    Другие страны
    21:37

    Трамп: Третьей Мировой войны не будет

    Другие страны
    21:32

    ЧМ-2026: Объявлены стартовые составы сборных Украины и Азербайджана

    Футбол
    21:32

    Чемпионат Европы: Cборная Азербайджана по шахматам стала единоличным лидером

    Индивидуальные
    21:24

    Ас-Сиси: Подписанное соглашение может открыть новую эпоху на Ближнем Востоке

    Другие страны
    Лента новостей