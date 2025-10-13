Трамп: Третьей Мировой войны не будет

Ближний Восток не будет катализатором начала III Мировой войны.

Report сообщает, что об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Саммите мира по Газе, проходящем в Египте.

"Они всегда говорили, что на Ближнем Востоке начнется III Мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы она началась где бы то ни было", - заявил американский лидер.