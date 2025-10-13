Tramp: III Dünya müharibəsi olmayacaq

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    • 13 oktyabr, 2025
    • 21:25
    "III Dünya müharibəsi olmayacaq".

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ prezidenti Donald Tramp Misirdə keçirilən Qəzza mövzusundakı zirvə toplantısında çıxışı zamanı bildirib.

    "Bu, ən böyük, ən mürəkkəb sövdələşmədir. Üstəlik, bu, III Dünya müharibəsi kimi nəhəng problemlərə gətirib çıxara biləcək bir yerdir. Onlar həmişə III Dünya Müharibəsinin Yaxın Şərqdə başlayacağını deyirlər. Bu, baş verməyəcək", - Amerika lideri bildirib.

