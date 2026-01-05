Мацей Берестецки: Украина первый транш кредита ЕС получит во втором квартале 2026 года

Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 16:29
    Европейский Союз предполагает, что первый транш в рамках кредита Украине будет предоставлен не позднее второго квартала 2026 года.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕС Мацей Берестецки.

    По его словам, ЕС осознает срочность финансовых потребностей Украины, поэтому работа идет в ускоренном темпе.

    После принятия на Европейском совете в декабре решения о выделении кредита Украине в размере 90 миллиардов евро ожидается осуществление необходимых процедурных решений как со стороны Совета ЕС, так и парламента, сообщил Берестецки.

    "Это должно произойти в ближайшие несколько недель. В то же время мы работаем над предложением о регламенте, устанавливающем условия предоставления кредита Украине. Его Еврокомиссия планирует принять в январе, за чем последуют другие необходимые шаги", - сказал он.

    Мацей Берестецки Евросоюз кредит Украина российско-украинская война
    Avropa İttifaqı Ukraynaya kreditin ilk tranşını bu ilin ikinci rübündə verəcək

