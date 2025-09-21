Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Трамп: США защитят Польшу и страны Прибалтики, если Россия "продолжит эскалацию"

    • 21 сентября, 2025
    • 19:22
    Трамп: США защитят Польшу и страны Прибалтики, если Россия продолжит эскалацию

    США окажут помощь в обороне Польши и прибалтийских стран в случае эскалации отношений с РФ.

    Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в общении с пресс-пулом Белого дома.

    "Да, я сделаю это", - ответил он на вопрос, помогут ли США странам Балтии и Польше в случае эскалации напряженности в отношениях с Россией.

    В ночь на 10 сентября 2025 года во время масштабной атаки России на западные регионы Украины десятки российских беспилотников нарушили воздушное пространство Польши. Военные сообщили, что аппараты, представлявшие угрозу, были сбиты, а в приграничных районах обнаружены их обломки, при этом жертв удалось избежать. По словам польского премьер-министра Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября было зафиксировано 19 нарушений воздушных границ страны. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовала статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.

    Позднее, 19 сентября, появилась информация, что три российских перехватчика МиГ-31 нарушили эстонскую границу и 12 минут провели в воздушном пространстве страны. Отмечалось, что полет был осуществлен над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

