Трамп: США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2

Власти США заказали партию стратегических бомбардировщиков B-2, которые ранее были задействованы при нанесении ударов по ядерным объектам Ирана.

Как передает Report, об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая на Арлингтонском кладбище под Вашингтоном по случаю отмечаемого в США Дня ветеранов.

Говоря об этих самолетах, он выразил уверенность в том, что с их помощью был "мгновенно и полностью уничтожен ядерный потенциал Ирана". По словам Трампа, вашингтонская администрация "только что заказала гораздо больше" этих самолетов в обновленной модификации. Президент США не привел подробностей. Он утверждал, что эти бомбардировщики являются "произведением искусства".

Трамп в октябре анонсировал закупку 28 вышеупомянутых самолетов. В выступлении на Арлингтонском кладбище он не уточнил, идет ли речь об этой партии бомбардировщиков или о новой.