    ABŞ yeni "B-2" strateji bombardmançıları sifariş edib

    Digər ölkələr
    • 12 noyabr, 2025
    • 00:09
    ABŞ yeni B-2 strateji bombardmançıları sifariş edib

    ABŞ hakimiyyət orqanları əvvəllər İranın nüvə obyektlərinə zərbələr endirmək üçün istifadə edilmiş yeni "B-2" strateji bombardmançıları sifariş edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə qeyd olunan Veteranlar Günü münasibətilə Vaşinqton yaxınlığındakı Arlinqton qəbiristanlığında çıxışı zamanı deyib.

    Bu təyyarələr haqqında danışarkən o, onların "İranın nüvə imkanlarını dərhal və tamamilə məhv etdiyinə" əmin olduğunu bildirib.

    Trampın sözlərinə görə, Vaşinqton administrasiyası yenilənmiş konfiqurasiyada bu təyyarələrin "daha ​​çoxunu sifariş edib".

    ABŞ prezidenti təfərrüatları açıqlamayıb, lakin bu bombardmançıların "sənət əsərləri" olduğunu iddia edib.

