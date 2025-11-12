Трамп: США снизят пошлины на кофе из-за роста цен
Другие страны
- 12 ноября, 2025
- 06:24
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении снизить импортные пошлины на кофе в связи с ростом цен.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, обсуждая рост цен на продукты.
"Мы собираемся снизить некоторые пошлины, в страну будет поступать больше кофе", - отметил американский лидер.
Ранее телекомпания CNN сообщила, что введенные Трампом импортные пошлины спровоцировали в стране рост розничных цен на кофе почти на 21% в годовом исчислении. Согласно данным Национальной кофейной ассоциации, США импортируют более 99% потребляемого в стране кофе. Больше всего кофейных зерен поставляется из Бразилии (свыше 30%), Колумбии (18,3%) и Вьетнама (6,6%).
