Трамп: США снизят пошлины на кофе из-за роста цен

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении снизить импортные пошлины на кофе в связи с ростом цен.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News, обсуждая рост цен на продукты.

"Мы собираемся снизить некоторые пошлины, в страну будет поступать больше кофе", - отметил американский лидер.

Ранее телекомпания CNN сообщила, что введенные Трампом импортные пошлины спровоцировали в стране рост розничных цен на кофе почти на 21% в годовом исчислении. Согласно данным Национальной кофейной ассоциации, США импортируют более 99% потребляемого в стране кофе. Больше всего кофейных зерен поставляется из Бразилии (свыше 30%), Колумбии (18,3%) и Вьетнама (6,6%).