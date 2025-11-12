ABŞ qiymətlərin artmasına görə qəhvə tariflərini azaldacaq
- 12 noyabr, 2025
- 06:25
ABŞ Prezidenti Donald Tramp qiymətlərin artması ilə əlaqədar qəhvəyə tətbiq edilən idxal rüsumlarını azaltmaq niyyətində olduğunu açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, o, "Fox News" telekanalına müsahibəsində ərzaq məhsullarının bahalaşmasını müzakirə edərkən deyib: "Bəzi rüsumları azaldacağıq və ölkəyə daha çox qəhvə gələcək".
Daha əvvəl "CNN" məlumat verib ki, Trampın idxal rüsumları ölkədə pərakəndə qəhvə qiymətlərinin illik müqayisədə təxminən 21% artmasına səbəb olub.
Milli Qəhvə Assosiasiyasının məlumatına görə, ABŞ yerli istehlak edilən qəhvənin 99%-dən çoxunu idxal edir. Qəhvə dənələri əsasən Braziliya (30%-dən çox), Kolumbiya (18,3%) və Vyetnamdan (6,6%) gəlir.
