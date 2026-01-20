Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Поток доставляемых в США водным транспортом наркотиков снизился на 97%, американские власти в ближайшем будущем начнут операции против контрабанды наркотиков по суше.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

    "Могу сказать, что объем наркотиков, которые доставляются по водным маршрутам, снизился на 97%, - сказал он. - Очень скоро мы займемся наркотиками, которые прибывают по суше. Мы точно знаем откуда они приходят".

