Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика
Другие страны
- 21 января, 2026
- 00:11
Поток доставляемых в США водным транспортом наркотиков снизился на 97%, американские власти в ближайшем будущем начнут операции против контрабанды наркотиков по суше.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
"Могу сказать, что объем наркотиков, которые доставляются по водным маршрутам, снизился на 97%, - сказал он. - Очень скоро мы займемся наркотиками, которые прибывают по суше. Мы точно знаем откуда они приходят".
Последние новости
00:11
Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафикаДругие страны
23:56
На вершину Башни Республики в Анкаре спроецирован флаг АзербайджанаВнешняя политика
23:43
Дуран: 20 Января символизирует борьбу азербайджанского народа за свободу и независимостьВ регионе
23:41
Мехрибан Алиева поделилась публикацией, посвященной участию Ильхама Алиева в панельной сессии в ДавосеВнешняя политика
23:31
Король Бахрейна принял приглашение США войти в Совет мираДругие страны
23:15
Фото
На Ясамале затруднено движение транспортаПроисшествия
22:59
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром КатараВнешняя политика
22:50
Уиткофф положительно оценил встречу с ДмитриевымВ регионе
22:44