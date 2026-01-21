İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Tramp: ABŞ tezliklə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaq

    Digər ölkələr
    • 21 yanvar, 2026
    • 01:06
    Tramp: ABŞ tezliklə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaq

    ABŞ-yə su yolu ilə gələn narkotik axını 97 % azalıb və Birləşmiş Ştatlar hakimiyyəti tezliklə quru yolu ilə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı əməliyyatlara başlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp bunu Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb.

    "Sizə deyə bilərəm ki, su yolu ilə daşınan narkotiklərin həcmi 97 % azalıb", - o deyib. "Çox tezliklə quru yolu ilə gələn narkotiklərin qarşısının alınması ilə məşğul olacağıq. Onların haradan gəldiyini dəqiq bilirik".

    Donald Tramp narkotik qaçaqmalçılığı quru əməliyyatı
    Трамп: США скоро начнут наземные операции против наркотрафика

    Son xəbərlər

    02:02

    Çempionlar Liqası: "Real" "Monako"nu darmadağın edib, "Mançester Siti" məğlub olub

    Futbol
    01:52
    Video

    Portuqaliya 20 il sonra parlament səviyyəsində Türkiyəyə ilk səfərini həyata keçirib

    Region
    01:25
    Video

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Başnalı necə Bağramyan oldu?

    Daxili siyasət
    01:06

    Tramp: ABŞ tezliklə narkotik qaçaqmalçılığına qarşı quru əməliyyatlarına başlayacaq

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp: Ərdoğanı çox bəyənirəm, onunla vacib telefon danışığım olacaq

    Digər ölkələr
    00:45

    KİV: Starmer Qəzza üzrə Sülh Şurasında iştirakdan imtina etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    00:14

    Ukrayna və Almaniya müdafiə nazirləri IRIS-T raketlərinin tədarükünün artırılmasını müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:55

    Danimarkanın Pensiya Fondu ABŞ-nin istiqrazlarını satmaq qərarına gəlib

    Digər ölkələr
    23:44

    Ankarada Cümhuriyyət Qülləsində Azərbaycan bayrağı proyeksiya olunub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti