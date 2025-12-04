Трамп: США раскроют данные об убийстве после удара по катеру на Карибах

США опубликуют все имеющиеся материалы о действиях американских военных, которые, по данным СМИ, в сентябре преднамеренно убили людей, выживших после удара по катеру в Карибском бассейне.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я не знаю, что у них (у властей США - ред) имеется, но мы обнародуем все, что есть, с этим нет проблем", - сказал он. Трамп дал такой ответ на вопрос журналиста о том, готова ли администрация США опубликовать видеозапись, на которой запечатлен повторный удар по упомянутому катеру.