    Tramp: ABŞ Karib hövzəsində katerə zərbədən sonra törədilən qətllə bağlı məlumatları açıqlayacaq

    Digər ölkələr
    • 04 dekabr, 2025
    • 04:59
    Tramp: ABŞ Karib hövzəsində katerə zərbədən sonra törədilən qətllə bağlı məlumatları açıqlayacaq

    ABŞ sentyabr ayında Karib hövzəsində katerə zərbədən sağ çıxan insanların amerikalı hərbçilər tərəfindən qəsdən öldürülməsi ilə bağlı mediada yayılmış məlumatlar barədə bütün mövcud materialları dərc edəcək.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bildirib.

    "Onun (ABŞ hakimiyyətinin – red.) nələrin malik olduğunu bilmirəm, amma biz nə varsa, hamısını açıqlayacağıq, bunda heç bir problem yoxdur", – deyə o vurğulayıb.

    Tramp bunu jurnalistin ABŞ administrasiyasının həmin qayığa endirilmiş təkrar zərbənin qeydə alındığı videomaterialı dərc etməyə hazır olub-olmadığı barədə sualına cavab olaraq deyib.

    Donald Tramp Karib hövzəsi kater qətl
    Трамп: США раскроют данные об убийстве после удара по катеру на Карибах

