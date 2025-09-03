Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война
    Ильхам Алиев ШОС Китай российско-украинская война

    Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 20:06
    Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине

    Президент США Дональд Трамп категорически отверг утверждения, что он не предпринимает никаких мер воздействия на РФ для урегулирования в Украине.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "У меня нет сигнала президенту (России Владимиру) Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

    По его словам, США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине. "Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет", - сказал американский лидер, не вдаваясь в детали. 

    Трамп российско-украинская война США
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik
    Английская версия Английская версия
    Trump says 'you'll see things happen' if US is unhappy with Russia

    Последние новости

    20:42
    Фото

    Посол Азербайджана обсудил с директором Национальной библиотеки Марокко развитие культурного сотрудничества

    Внешняя политика
    20:21

    Трамп заявил о предстоящем разговоре с Путиным в ближайшие дни

    Другие страны
    20:18

    Трамп заявил о готовности увеличить военное присутствие США в Польше

    Другие страны
    20:15

    Число умерших кандидатов от АдГ перед местными выборами выросло до семи

    Другие страны
    20:06

    Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине

    Другие страны
    20:05

    СМИ: Европейские лидеры и Зеленский 4 сентября созвонятся с Трампом

    Другие страны
    19:54

    COP30 в Бразилии столкнулся с логистическим кризисом

    Экология
    19:48
    Фото

    Завершился рабочий визит Ильхама Алиева в Китай

    Внешняя политика
    19:36

    Трамп призвал ХАМАС немедленно освободить заложников

    Другие страны
    Лента новостей