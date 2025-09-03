Трамп: США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 20:06
Президент США Дональд Трамп категорически отверг утверждения, что он не предпринимает никаких мер воздействия на РФ для урегулирования в Украине.
Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.
"У меня нет сигнала президенту (России Владимиру) Путину. Он знает мою позицию. И он примет то или иное решение", - заявил Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, США примут меры, если будут не удовлетворены шагами РФ по Украине. "Каким бы ни было его решение, мы будем или довольны им, или недовольны. И, если мы будем недовольны, вы увидите, что кое-что произойдет", - сказал американский лидер, не вдаваясь в детали.
