    Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik

Digər ölkələr

    Digər ölkələr
    03 sentyabr, 2025
    20:14
    Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynadakı vəziyyəti tənzimləmək məqədilə Rusiyaya təsir etmək üçün heç bir tədbir görməməsi ilə bağlı iddiaları qəti şəkildə rədd edib.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    Belə ki, Tramp təfərrüatlara varmadan Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı qalacağı təqdirdə ABŞ-nin hərəkətə keçəcəyini və tədbirlər görəcəyini bildirib.

