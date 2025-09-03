Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyik
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 20:14
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ukraynadakı vəziyyəti tənzimləmək məqədilə Rusiyaya təsir etmək üçün heç bir tədbir görməməsi ilə bağlı iddiaları qəti şəkildə rədd edib.
Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Belə ki, Tramp təfərrüatlara varmadan Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı qalacağı təqdirdə ABŞ-nin hərəkətə keçəcəyini və tədbirlər görəcəyini bildirib.
Son xəbərlər
20:38
Türkiyə Əfqanıstana 25 ton humanitar yardım göndəribDigər ölkələr
20:32
Foto
Azərbaycanın Mərakeşdəki səfiri bu ölkənin Milli Kitabxanasının direktoru ilə görüşübXarici siyasət
20:31
QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyi qrant müsabiqələrini elan edibİnfrastruktur
20:29
Tramp yaxın günlərdə Putinlə danışıq aparacaqDigər ölkələr
20:14
Tramp: Rusiyanın Ukrayna ilə bağlı addımlarından narazı olsaq, tədbirlər görəcəyikDigər ölkələr
20:11
KİV: Avropa liderləri və Zelenski sentyabrın 4-də Trampa zəng edəcəkDigər ölkələr
19:53
Tramp HƏMAS-ı girovları dərhal azad etməyə çağırıbDigər ölkələr
19:47
Foto
İlham Əliyevin Çinə işgüzar səfəri başa çatıbXarici siyasət
19:30