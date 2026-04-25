Трамп: США получили от Ирана новое предложение

Президент США Дональд Трамп сообщил о новом предложении со стороны Ирана, которое было сделано Вашингтону после срыва встречи в Исламабаде.

Как передает Report, об этом он заявил журналистам перед вылетом из Палм-Бич в Вашингтон.

По его словам, предложение Ирана на переговорах с американской стороной "должно было быть лучше".

"Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее (поездку спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан - ред.), в течение 10 минут мы получили новые бумаги, они намного лучше", -утверждает Трамп.

На вопрос о возможном моратории на обогащение Тегераном урана, Трамп заявил, что "они предложили многое, но этого недостаточно". При этом он повторил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия.

Ранее глава Вашингтонской администрации сообщил, что отменил поездку своих представителей в Исламабад для встречи с иранскими переговорщиками. По его словам, все козыри находятся в руках США, а на поездки тратится слишком много времени, тогда как переговоры с Ираном можно проводить и по телефону.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке и втягиванию в конфликт всех стран Персидского залива, а также блокированию Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время.

11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны завершили встречу без достижения соглашения.