Трамп: США не собираются снижать пошлины для Индии

США не рассматривают возможность снижения пошлин в отношении Индии.

Как передает Report, об этом заявил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

"Нет, мы хорошо ладим с Индией, но на протяжении многих лет это были односторонние отношения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

По словам Трампа, в отдельных сферах индийские пошлины на американскую продукцию доходили до 200%. "Приведу пример. Компания Harley Davidson не могла вести торговлю в Индии, потому что пошлины на мотоцикл составляли 200%. Harley Davidson из-за этого построила завод по производству мотоциклов в Индии и теперь не платит пошлины", - заявил американский лидер.

Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что власти страны рассчитывают завершить переговоры с США о двустороннем торговом соглашении к ноябрю.

Напомним, что Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Однако визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.