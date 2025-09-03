    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Трамп: США не собираются снижать пошлины для Индии

    Другие страны
    • 03 сентября, 2025
    • 00:05
    Трамп: США не собираются снижать пошлины для Индии

    США не рассматривают возможность снижения пошлин в отношении Индии.

    Как передает Report, об этом заявил глава вашингтонской администрации Дональд Трамп.

    "Нет, мы хорошо ладим с Индией, но на протяжении многих лет это были односторонние отношения", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Белом доме.

    По словам Трампа, в отдельных сферах индийские пошлины на американскую продукцию доходили до 200%. "Приведу пример. Компания Harley Davidson не могла вести торговлю в Индии, потому что пошлины на мотоцикл составляли 200%. Harley Davidson из-за этого построила завод по производству мотоциклов в Индии и теперь не платит пошлины", - заявил американский лидер.

    Ранее министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял заявил, что власти страны рассчитывают завершить переговоры с США о двустороннем торговом соглашении к ноябрю.

    Напомним, что Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Однако визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

    Индия США торговое соглашение пошлины

    Последние новости

    00:05

    Трамп: США не собираются снижать пошлины для Индии

    Другие страны
    23:52

    При взрыве в Пакистане погибли 4 человека, пострадали 17

    Другие страны
    23:39

    США открыли огонь по судну с наркотиками близ Венесуэлы

    Другие страны
    23:34

    Стоимость фьючерса на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    23:25

    Трамп анонсировал меры на фоне действий Москвы и Киева

    Другие страны
    23:16

    Рубио и Барро обсудили урегулирование российско-украинского конфликта

    Другие страны
    23:04

    Министры по европейским делам поддержали дальнейшее расширение ЕС

    Другие страны
    22:47

    Израиль начинает наземную операцию в секторе Газа

    Другие
    22:34

    Швейцария выделит $3 млн на поиски пропавших в Украине

    Другие страны
    Лента новостей